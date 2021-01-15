Маршрутка столкнулась с грузовиком под Тольятти, есть жертвы

Днем в пятницу, 15 января, на трассе Тольятти – Ульяновск неподалеку от населенного пункта Узюково Ставропольского района Самарской области произошла смертельная авария с участием маршрутки.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, грузовик МАЗ столкнулся с микроавтобусом Fiat, после чего последний вылетел за пределы проезжей части. В результате ЧП погиб один человек.

Как уточняет "Интерфакс", жертвой ДТП стала пассажирка маршрутки, еще четверо ее попутчиков, в том числе – ребенок, оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

На месте работают полицейские, которым предстоит установить причины и обстоятельства фатального инцидента.