Двое полицейских погибли в ДТП в Кировской области

Двое полицейских погибли в столкновении трех автомобилей в Кирово-Чепецком районе Кировской области, сообщили в областном главке МВД. Место ДТП сняли на видео.

Авария произошла около 14:45 14 января на 26-м километре дороги, соединяющей Киров и Яранск: здесь столкнулись Hyundai Elantra, Chevrolet Niva и "Лада-Гранта". Водитель и пассажир последней, а также владелец "корейца" скончались на месте. Еще один мужчина из салона "Лады" попал в больницу.

В разбитой "Гранте" в командировку ехали сотрудники УМВД по Кирову.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, по неосторожности повлекшего смерть двух и более лиц.