Три сотрудника полиции погибли и один пострадал в ДТП в Крыму

На крымской трассе в автомобиль, в котором ехали стражи порядка, врезалась иномарка. В момент ДТП полицейские находились при исполнении служебных обязанностей, сообщает МВД по Республике Крым.

Трагическая авария произошла в Кировском районе на автодороге Кировское – Приветное вечером, 2 февраля. В темное время суток водитель Skoda Fabia выехал встречную полосу и лоб в лоб столкнулся со служебным автомобилем, в котором находились четыре сотрудника полиции и подозреваемый, которого везли в СИЗО.

По предварительным данным, три сотрудника полиции погибли на месте, еще один полицейский и гражданин получили травмы. Пострадавшего стража порядка госпитализировали, подозреваемого, по некоторым данным, доставили в изолятор на другой машине. Также сообщается, травмы получили водитель и пассажир Skoda Fabia. Обстоятельства и детали происшествия уточняются, проводится проверка.