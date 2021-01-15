Большой смерч образовался над морем в Сочи

В Интернете появилось видео смерча в городе Сочи. Природное явление быстро сформировалось над морем, а затем исчезло. Об этом сообщает ГТРК "Вести Сочи" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Спасатели предупреждают о возможных формированиях смерчей с 14 по 16 января. МЧС рекомендует не выходить на улицы при усилении ветра и оставаться в помещениях.

Жителям региона не советуют прятаться около стен домом из-за большой вероятности падения кровли или шифера с крыш. Также не стоит искать убежище рядом с деревьями, рекламными баннерами и остановками общественного транспорта.