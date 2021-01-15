У бросившей тело возлюбленного у подъезда москвички нашли скелет сына

У подъезда многоэтажки на востоке Москвы обнаружили завернутое в шторы тело пожилого мужчины, который долгое время жил в этом доме. Когда правоохранители попали в квартиру на третьем этаже, они обнаружили безумную хозяйку и скелет ее сына, который скончался не менее восьми лет назад.

Со слов 63-летней женщины следовало, что спутник жизни скончался еще в начале января, но, соблюдая христианские обычаи, она три дня держала его дома, а затем, 9 января, замотала в шторы и вытащила на улицу, оставив между вторым и третьим подъездом дома. Здесь его спустя какое-то время и обнаружили соседи.

Рассказы родственников, как отмечает "МК", помогли прояснить ситуацию. У женщины в 1988 году родился сын с психическими отклонениями, за которого она долго боролась, но когда представители традиционной медицины развели руками, Ольга обратилась к нетрадиционной. Примерно в это время она познакомилась с неким "сектантом", с которым и прожила около 20 лет и чье тело нашли у подъезда.

Пара вела асоциальный образ жизни, в квартире не было электричества, а продукты и вещи жильцы приносили с мусорки. Около восьми лет назад сын Ольги скончался при невыясненных обстоятельствах, но она никому об этом не сообщила, а тело оставила в квартире.

Почему его женщина оставила, а тело сожителя вынесла на улицу, остается неизвестным, но до истины вряд ли удастся докопаться – единственную участницу тех событий отправили в психиатрическую лечебницу.