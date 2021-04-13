Жительница Вятки два года прятала тело зарубленного сожителя в подвале

В Кировской области фактически раскрыли убийство пропавшего без вести два года назад 30-летнего Виктора Савиных. Все это время его тело находилось в подвале дома его сожительницы в поселке Опарино. Женщину взяли под стражу, сообщает региональное управление СКР.

На допросе 34-летняя подозреваемая призналась, что в ночь на 8 апреля 2019 года она крепко повздорила с возлюбленный и в порыве несколько раз ударила его топором по голове. Поняв, что Виктор мертв, она обмотала тело пищевой пленкой и спустила его в подвал, а крышку заколотила.

В сентябре того же года в полицию с заявлением о пропаже сына обратилась его мать, к тому моменту сожительница Виктора уже поселилась в квартире в другом месте, а этот дом больше не навещала. Поиски успехом не увенчались, и полтора года дело пылилось в отделе, пока не поступила некие дополнительные факты.

В беседе со следователями бывшая сожительница призналась в убийстве и показала место, где спрятала тело. По решению суда подозреваемую взяли под стражу.