На санях в колодец: в Башкирии осудят женщину за помощь подруге в расчленении любовника

В Башкирии 46-летняя женщина помогла своей подруге расчленить труп любовника. Жительница Гафурийского района обвиняется в заранее обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, 19 марта на территории села Белое Озеро был найден труп 40-летнего мужчины в недействующем колодце, его разыскивали родственники с 12 февраля.

Известно, что убитый и его 39-летняя возлюбленная распивали алкогольные напитки дома у женщины, между ними возник конфликт, в ходе которого женщина ударила потерпевшего сначала скалкой, а потом топором, от чего любовник умер на месте.

Женщина прятала тело сначала на кухне, потом в сарае, а затем решила разрубить тело на части и кинуть в недействующий колодец. Об последнем посоветовала 46-летняя подруга, она же и помогла перетащить части тела на санках в колодец.

"Обвиняемая в укрывательстве убийства подруга признала свою вину. Уголовное дело направлено в Гафурийский межрайонный суд и находится на контроле прокуратуры района", – прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры РБ.

В отношении обвиняемой в убийстве любовника уголовное дело находится в производстве. Обвиняемая заключена под стражу, сообщает Следственный комитет РФ по РБ.