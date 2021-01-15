Питерский таксист обстрелял машину неуступчивого инвалида

На юге Санкт-Петербурга таксист обстрелял машину водителя, который не уступил ему дорогу. Теперь нетерпимый извозчик объясняется в полиции.

Конфликт произошел днем 15 января во дворе дома №42 на Будапештской улице. Владелец Great Wall Hover H5 со знаком "Инвалид за рулем" не пропустил представителя таксомоторного парка. Тот отреагировал гневно: развернул Kia, нагнал обидчика и выстрели в заднее стекло кроссовера из пневматического пистолета.

Хулигана, как сообщает "Фонтанка", задержали очевидцы, которые не дали ему уехать с места.

В результате инцидента никто не пострадал, но у машины оказалось разбито стекло.