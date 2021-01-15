Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев успешно защитил диссертацию

В Российском государственном университете нефти и газа имени И.М.Губкина вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев защитил магистерскую диссертацию. Защита прошла в онлайн-режиме.

Игорь Акинфеев закончил в 2008 году Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, а в 2018 поступил в магистратуру РГУ имени Губкина по специальности менеджмент. Через два с небольшим года вратарь защитил магистерскую диссертацию.

Игорь сообщил об успешной защите диссертации на своей странице в социальной сети. ЦСКА незамедлительно поздравил своего вратаря и капитана с важным событием в жизни.