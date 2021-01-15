Лавров и Байрамов провели телефонный разговор

Вопросы выполнения соглашения по Карабаху обсудили министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов. По телефону они обсудили реализацию мер по трехстороннему заявлению президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 9 ноября 2020 года, а также совместного заявления, подписанного в Москве 11 января 2021 года.

О разговоре глав внешнеполитических ведомств двух стран сообщила пресс-служба азербайджанского МИД. Также были обсуждены темы двустороннего сотрудничества и вопросы, представляющие обоюдный интерес.

Бои в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года. Этот регион Армения и Азербайджан оспаривают еще с советских времен. Степанакерт с февраля 1988 года заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. После войны 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и рядом других районов.

После осеннего обострения конфликта в 2020 году было достигнуто трехстороннее соглашение о прекращении огня. Ереван передал Баку контроль над семью занятыми 30 лет назад районами. В Нагорный Карабах и Лачинский коридор были введены подразделения российских миротворцев, которые должны следить за выполнением соглашения. Кроме того, на встрече в Москве в январе 2021 года Путин, Алиев и Пашинян подписали документы о создании трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для восстановления экономических и транспортных коммуникаций в регионе.