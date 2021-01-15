Главный тренер "Пари Сен-Жермен" заразился коронавирусом

Маурисио Почеттино не сможет руководить действиями "Пари Сен-Жермен" в ближайшие две недели. У главного тренера чемпионов Франции выявлен коронавирус.

Маурисио Почеттино сдал положительный тест на коронавирус. Симптомов заболевания у тренера не выявлено, однако 48-летний аргентинец отправился на самоизоляцию. Почеттино не сможет руководить действиями парижан в четырех ближайших матчах чемпионата Франции.

Аргентинец был назначен тренером "Пари Сен-Жермен" 2 января 2021 года. Но за две недели работы в Париже он успел выиграть Суперкубок Франции.