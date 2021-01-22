"Реал" сообщил о заражении Зидана коронавирусом

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заразился коронавирусом. 48-летний французский наставник "сливочных" сдал положительный тест на ковид, о чем сообщает официальный сайт мадридцев.

Однако более детально о состоянии главного тренера в пресс-службе "Реала" не сообщают. Тестирование было пройдено членами команды после матча 1/16 финала Кубка Испании, который завершился для столичного клуба сенсационным поражением от команды третьего дивизиона "Алькояно".

Несмотря на это, боссы "Реала" по-прежнему дают французу возможность продолжать свою работу. В руководстве клуба готовы обсудить с Зиданом его будущее в клубе после завершения сезона.

Контракт тренера истекает летом 2022 года.