"Реал" вылетел из Кубка Испании, уступив клубу третьего дивизиона страны

"Реал" сенсационного вылетел из Кубка Испании, уступив в 1/16 финала "Алькояно" – клубу из третьего дивизиона страны. Встреча проходила в Алькое и завершилась победой хозяев поля в дополнительное время – 2:1.

Счет в матче в концовке первого тайма открыл защитник "сливочных" Эдер Милитао. За 10 минут до конца основного времени алькойцы силами Хосе Сольбеса восстановили равенство и перевели игру в дополнительное время.

Игроки "Алькояно" на 110-й минуте остались в меньшинстве, а спустя пять минут отправили мяч в ворота мадридцев, автор победного гола – Хуанан.

Таким образом, "Реал" покинул турнир, а "Алькояно" вышел в 1/8 финала. Своего соперника по следующей стадии турнира алькойцы узнают позднее.