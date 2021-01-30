"Реал" прервал 9-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Испании

Футбольный клуб "Реал" из Мадрида проиграл домашний матч 21-го тура чемпионата Испании против "Леванте". Встреча проходила на стадионе мадридцев "Альфредо Ди Стефано" и завершилась со счетом 1:2 в пользу команды из Валенсии.

Матч начался для "Реала" обескураживающе – уже на девятой минуте Эдер Милитао получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Несмотря на это, спустя четыре минуты мадридцы праздновали гол Макро Асенсио, открывшего счет.

Однако футболисты "Леванте" смогли воспользоваться численным преимуществом и сначала в первом тайме усилиями Хосе Луиса Моралеса сравняли счет, в под конец встречи Рохер Марти забил второй гол валенсийцев и принес команде гостевую победу.

Таким образом, "Реал" прервал свою беспроигрышную серию в Ла Лиге, составлявшую девять матчей. После 20 игр у "сливочных" 40 очков и второе место. Отставане от лидирующего "Атлетико" равняется семи баллам.

"Леванте" же набрал 26 очков и поднялся на девятую строчку таблицы.