В Калифорнии офис Google эвакуировали из-за подозрительной посылки

Сотрудников штаб-квартиры Google в городе Маунтин-Вью попросили покинуть рабочие места из соображений безопасности в пятницу, 15 января около 11:00 (около 21:00 по Москве). Об этом сообщила на своей странице в Twitter местная полиция.

Стражи порядка оцепили здание и вызвали саперов из-за сообщения о подозрительной посылке, которая пришла в офис компании. Взрывотехники изучили коробку, о которой шла речь и ничего опасного в ней обнаружили. Тем не менее полицейские продолжают изучать обстановку в здании на Кейси-авеню, чтобы полностью исключить неприятные сюрпризы.