Центробанк предупреждает: без финансовой лицензии работают только мошенники

Любой человек без труда может проверить, не является ли мошеннической компания, куда он собирается вложить свои деньги. Как рассказал в эксклюзивном интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, компания, которая оказывает финансовые услуги или привлекает денежные средства граждан, обязана иметь лицензию ЦБ, в наличии которой можно убедиться на сайте регулятора.

"Это займет буквально пару минут, – заметил представитель Банка России, – но вы защитите свои сбережения, потому что, если в реестре названия интересующей вас компании нет, значит вас заманивают псевдофинансовыми услугами".

Большинство финансовых пирамид действуют по принципу сетевого маркетинга. Как пояснил Валерий Лях, если предлагают проценты за привлечение других клиентов, значит с высокой долей вероятности перед вами мошенники. Очень часто мошенники обещают, что ваши якобы инвестиции застрахованы, а доход гарантирован. "Это неправда, – подчеркнул Валерий Лях. – Гарантировать доход и страховать вклады по закону могут только кредитные организации".