Российские миротворцы в Нагорном Карабахе прививаются от коронавируса

Уже около ста российских миротворцев в Нагорном Карабахе получили вакцину от коронавируса. Речь идёт о военных на наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения. Прививки делают выездные бригады медиков.

Всего в непризнанное государство доставили около двух тысяч доз препарата, сообщает телеканал "Россия 24". Этого хватит на всех российских военных, которые находятся в регионе. Вакцинацию проводят в два этапа. Полную защиту от ковида миротворцы получат к концу февраля, когда им сделают по два укола.