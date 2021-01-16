Сфера обслуживания на Украине переходит на государственный язык

Сфера обслуживания на Украине с сегодняшнего дня переходит исключительно на украинскую мову.

Теперь все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны общаться с потребителем на государственном языке. В противном случае компании грозит штраф примерно в 240 долларов.

Следить за соблюдением закона назначили целую команду. Так называемые языковые инспекторы работают в каждом регионе страны, а все жалобы стекаются в Киев.

Многие бизнесмены восприняли новость негативно: активисты внесли в Раду проект об отмене штрафов за обслуживание на других языках, в том числе на русском. Предложение рассматривают в профильном комитете.

Осенью на Украине провели опрос, согласно которому почти половина населения страны считает русский язык историческим достоянием Украины, которое необходимо сохранять.