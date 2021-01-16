Теперь за русский язык на Украине будут штрафовать

На Украине в субботу вступил в силу закон, который предписывает работникам сферы обслуживания разговаривать только по-украински. На обслуживание на русском можно будет пожаловаться, а за нарушение новой нормы предусмотрены штрафы. Только по просьбе клиента его могут персонально обслужить на другом языке. Эксперты полагают, что бизнес не готов к переходу на мову. Поэтому считают, что новый закон станет просто поводом для давления.

Русский язык – исключительно по просьбе посетителя. В противном случае – штраф. Начиная с сегодняшнего дня – независимо от формы собственности, компании обязаны разговаривать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на украинском языке. По мнению уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, только так можно доказать любовь к родине:

"Хочешь уважать свою державу – покажи ей свою любовь, выучи украинский язык и получи сертификат, подтверждающий это. Все эти знания даются и закладываются в школе. Но многие чиновники говорят, что для них это не важно", – заявил Тарас Креминь.

Следить за соблюдением новых правил будет целая команда. Так называемые "языковые инспекторы" уже работают в каждом регионе страны. Жалобы стекаются в Киев, где и будут выноситься решения. Размер штрафа – от 5100 до 6800 гривен – то есть примерно от 180 до 240 долларов США. Большинство владельцев бизнеса в сфере услуг восприняли нововведение негативно. Эксперты не исключают, что законом будут злоупотреблять и даже использовать как инструмент недобросовестной конкуренции.

Резкой критике очередную попытку разделения общества по языковому признаку подвергла украинская оппозиция. Там назвали документ очередным витком русофобской истерии. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" отметила, что его положения противоречат Конституции.

"В Украине грубо попираются права и отдельных русскоязычных граждан, и целых общин. Власть откровенно пренебрегает нормами Основного Закона, защищающими права всех граждан страны независимо от их национальной принадлежности, политических взглядов и вероисповедания. И репрессивные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в отношении русскоязычных украинцев – очередное тому подтверждение", – сказано в заявлении, размещённом на сайте партии.

Любопытно, что инициативу Киева раскритиковали и в ЕС. Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы предложили отложить вступление документа в силу до принятия закона о нацменьшинствах. Там отметили, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в стране, а власти должны учитывать особое место русского языка и языковые права нацменьшинств. В ответ в Киеве пообещали "в определенной мере прислушиваться" к выводам комиссии в дальнейшей законотворческой работе.

Позицию России в этом вопросе озвучила Мария Захарова. Официальный представитель МИД назвала закон абсурдным. По её словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят, как на украинском, так и на русском языке. Эту точку зрения подтверждают данные соцопросов. Родным русский считает более трети населения Украины. А знают и разговаривают на нём свыше 60 процентов опрошенных.