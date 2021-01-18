Затулин: закон о языке ведет к насильственной дерусификации Украины

Вопрос о языке в отношениях между Россией и Украиной всегда будет иметь особое звучание. Как отметил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, для него как представителя государственнообразующего народа в России, этот вопрос очень важен.

"Что теперь произойдет с моими ближайшими родственниками? С моими соотечественниками? Это не внутренний вопрос Украины, -уверен Константин Затулин. — Это вопрос демонстративной насильственной дерусификации".

Дерусификация, по мнению политика, проводится именно потому, что иного способа продвижения и развития украинского языка, меняющие друг друга власти Украины, начиная с момента создания независимого государства, не видят. У них нет других предложений кроме запрета русского языка.

Это могло происходить в скрытой форме, когда сокращалось число русских школ или учебных часов русского языка. 16 января этот процесс принял демонстративный законодательный характер.

"Понятно, что 30 шпрехенфюреров, как называют уполномоченных по украинскому языку, не смогут всю Украину привести к одному знаменателю. Но наверняка найдется огромное количество "энтузиастов», разных "азовых" и "секторов". Вот для них наступил пир души", – предостерег Константин Затулин.