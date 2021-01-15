В аэропорту Хитроу пассажиров эвакуировали из-за муляжа гранаты

Сотрудники лондонского аэропорта вызвали полицию 15 января, около 17:30 (около 20:30 по Москве) после того, как в багаже 19-летнего пассажира был обнаружен подозрительный предмет похожий на гранату, сообщает Evening Standard.

Терминал №2 был оцеплен полицией, пассажиров с территории терминала эвакуировали. Только после этого специалисты исследовали подозрительный предмет и выяснили, что он не представляет угрозы. Тем не менее, молодого человека арестовали и доставили в полицию за то, что он пронес запрещенный предмет в аэропорт.

Оцепление было снято. Администрация аэропорта сообщила, что инцидент не повлиял на график движения воздушных судов, все авиарейсы выполнялись по расписанию.