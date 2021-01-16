Подозрительный багаж вызвал переполох в аэропорту Франкфурта

В германском Франкфурте-на-Майне частично закрыли терминал аэропорта – там проходит полицейская операция. Она связана с забытым багажом.

Полиция уже проинформировала о завершении мероприятия. Правоохранители выяснили, что багаж не представляет опасности, пишет ТАСС.

Между тем, по данным местных СМИ, во франкфуртском аэропорту из-за обнаружения подозрительного багажа задержали двух человек, еще одного ищут.

В связи с полицейской операцией закрыты не только часть терминала 1, но и железнодорожный вокзал местного значения, а также переход между ними, сообщается на странице аэропорта в Twitter.

Пассажиров призывают следовать рекомендациям сотрудников службы безопасности аэропорта.