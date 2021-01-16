НХЛ. Василевский совершил 35 спасений и "Тампа" победила

В Национальной хоккейной лиге обладатели Кубка Стэнли из клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержали вторую победу в противостоянии с "Чикаго Блэк Хоукс". После выигрыша два дня назад 5:1, "молнии" на сей раз победили со счетом 5:2.

Игра, несмотря на счет, получилась довольно упорная. До 22-й минуты соперники не могли забить и в составе "Тампы" блистал российский вратарь Андрей Василевский, который в итоге отразил 35 бросков по своим воротам.

С 22-й по 28-ю минуты "молнии" забили три гола (Палат, Киллорн, Колман), но еще до конца второго периода Дебринкат и Кэйн возродили интригу. Но в концовке "Тампа" оказалась удачливее: снова выручал Василевский, а голы в ворота "черных ястребов" забили Гурде и Стэмкос.