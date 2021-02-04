Сергачев и Василевский помогли "Тампе" разгромить "Детройт"

За океаном состоялся один из двух матчей дня регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа-Бэй Лайтнинг" нанёс крупное поражение "Детройт Ред Уингз". Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу "Молний".

Победу "Тампе" принесли точные броски Виктора Хедмана, Энтони Чирелли, Райана Макдоны, Брендена Пойнта и Алекса Киллорна. Решающий пас последнему отдал российский хоккеист Михаил Сергачев, набравший одно очко за результативность.

Российский вратарь "Молний" Андрей Василевский отразил 17 бросков по своим воротам из 18-ти нанесенных.

В составе "Детройта" матч сыграл ещё один россиянин – Владислав Наместников. Однако он очков не набрал.