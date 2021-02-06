"Тампа" обыграла "Детройт", Василевский признан первой звездой матча

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" на льду домашней "Амали-Арены" обыграла команду "Детройт" – 3:1. Для "Ред Уингз" это поражение стало восьмым кряду.

У победителей две шайбы забросил Баркли Гудроу (38-я, 59-я минуты) и одну – Патрик Марун (14), а в составе гостей единственный гол забил россиянин Владислав Наместников, открывший счет в игре на 11-й минуте.

Для Владислава эта шайба стала второй в сезоне. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отыграл все 60 минут, отразил 27 из 28 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

"Тампа" одержала победу в четвертой игре подряд и с 15 очками лидирует в Центральном дивизионе, а "Детройт" расположился на восьмой строчке, имея в активе шесть баллов.