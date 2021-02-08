НХЛ. Гол Наместникова помог "Детройту" выиграть у "Флориды"

"Флорида Пантерз" принимала на домашнем льду соперников из "Детройт Рэд Уингз" в ходе очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Гости оказались сильнее и победили ос счетом 4:1. Один из голов "крыльев" забил россиянин Владислав Наместников.

У гостей отличились Стаал, Смит, Фаббри и Наместников, забросивший шайбу в пустые ворота за две минуты до окончания матча. Это третий гол Наместникова в текущем сезоне. За "Флориду" отличился Веннберг при счете 0:2, но этот успех оказался единственным для "пантер".