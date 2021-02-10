"Флорида" переиграла "Детройт", Бобровский признан второй звездой встречи

Хоккеисты "Флориды Пантерз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на льду домашней арены в Санрайз одержали волевую победу над командой "Детройт Ред Уингз" – 2:1.

У победителей голами отметились Александр Веннберг (16-я минута) и Патрик Хернквист (29), а у гостей единственную шайбу забросил Филип Задина (4).

Российский голкипер "пантер" Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи. Первой стал Хернквист, у которого гол и результативная передача.

"Флорида" одержала третью победу в последних пяти встречах и с 16 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, а "Детройт" расположился на восьмой строчке, имея в активе восемь баллов. Для "Ред Уингз" это поражение стало 11-м в 14 играх сезона.