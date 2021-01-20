"Флорида" в овертайме переиграла "Чикаго", у Бобровского 30 сэйвов

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" на льду домашней арены " BB&T Center" в Санрайз обыграла команду "Чикаго Блэкхоукс" – 5:4 ОТ.

У победителей дубль оформил Картер Вераге (14-я, 23-я минуты) и по разу отличились Патрик Хернквист (17), Кейт Яндл (48) и Фрэнк Ватрано (63), а у гостей две шайбы забросил Доминик Кубалик (19, 29) и по одной – Патрик Кейн (40) и Филипп Курашев (47).

Российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 30 из 34 бросков по своим воротам, а также отбил буллит в исполнении Патрика Кейна. Защитник "Блэкхоукс" Никита Задоров провел на льду 23 минуты 41 секунду и записал на свой счет результативную передачу.

"Флорида" одержала вторую победу кряду и с четырьмя очками занимает второе место в Центральном дивизионе, а "Чикаго" в нем же расположился на седьмой строчке, имея в активе один балл. Для "ястребов" это поражение стало четвертым кряду.