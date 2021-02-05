"Флорида" проиграла "Нэшвиллу", Бобровский пропустил шесть шайб

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" на льду домашней арены в Санрайз в овертайме проиграла команде "Нэшвилл Предаторз"– 5:6.

"Пантеры" четыре раза по ходу встречи вели в счете, но удержать преимущество так и не смогли.

У победителей по две шайбы забросили Филип Форсберг и Мэтт Дюшейн, а также по разу отличились Калле Йернкрок и Роман Йози. В составе хозяев льда хет-трик оформил Джонатан Юбердо и по одному голу забили Аарон Экблад и Александр Барков.

Российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отыграл 64 минуты, пропустил шесть шайб и отразил 35 бросков по своим воротам.

"Флорида" потерпела второе поражение в последних пяти встречах и с 12 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, а "Нэшвилл" в нем же расположился на седьмой строчке, имея в активе на два балла меньше.