"Флорида" переиграла "Даллас" в овертайме

"Даллас Старз" уступил на своем льду "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги мо счетом 2:3. Победная шайба была заброшена в овертайме.

Ожидаемой дуэли российских вратарей не получилось. Антон Худобин занял место в воротах "Старз", а Сергей Бобровский остался на скамейке запасных "Пантерз". Ходобин отбил 28 бросков, но три броска гостей все же достигли цели.

Основное время встречи завершилось вничью 2:2. На четвертой минуте дополнительного периода Фрэнк Ватрано забросил победную шайбу.

Помимо Худобина в составе "Далласа" на лед выходил нападающий Денис Гурьянов. Российский хоккеист совершил два броска, которые оказались неточными.