"Флорида" без Бобровского одержала волевую победу в матче с "Нэшвиллом"

Хоккеисты "Флориды Пантерз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на льду домашней арены одержали волевую победу над командой "Нэшвилл Предаторз" – 2:1.

У победителей встречи голами отметились Александр Барков (26-я минута) и Картер Вераге (36), а у гостей единственную шайбу в начале первого периода забросил Роман Йози (5).

Российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский всю игру провел на скамейке запасных. В прошлом матче против "Предаторз" "пантеры" четырежды вели в счете, но упустили победу. Россиянин тогда пропустил шесть шайб.

"Флорида" одержала третью победу в последних пяти встречах и с 14 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, а "Нэшвилл" в нем же расположился на седьмой строчке, имея в активе 10 баллов.

В параллельной встрече игрового дня "Бостон" переиграл на выезде "Филадельфию" и с 18 очками лидирует в Восточном дивизионе, опережая "Флайерз" на два очка.