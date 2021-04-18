Бобровский и "Флорида" обыграли "Тампу" Василевсого

Два российских голкипера вывели свои команды на очередной матч регулярного чемпионата в Национальной хоккейной лиге. Сергей Бобровский и его "Флорида Пантерз" играли с "Тампа-Бэй Лайтнинг" и Андреем Василевским.

Гости уже к 37-й минуте забросили в ворота Василевского четыре гола: отличились Монтур, Хернквист, Юбердо и Ватрано. Правда, к исходу встречи Пойнт, Чернак и Жозеф сократили счет до минимума, но когда хозяева сняли вратаря и пошли разыгрывать большинство, Дюклер забил в пустые ворота. Отметим, что голевыми пасами в игре отметились россияне Михаил Сергачев и Никита Гусев.