Китайские бабушки как двигатель экономики

В Китае есть деревни долгожителей, в которых о ковиде, конечно, слышали, но думают уже о другом.

Избитый штамп "старожилы не припомнят" точно не про них. Эти помнят и последнего китайского императора и до сих пор с легкостью забрасывают за плечи огромные корзины. Затерянное в горах Гуанси местечко Бама называют родиной китайских долгожителей. Перешагнувших вековой рубеж здесь впятеро больше, чем в среднем в мире. А в одной из окрестных деревушек и вовсе в двести раз: пятерым перевалило за 110!

На центральной улочке что ни дом, то сидящие в ряд старушки. Почтенный возраст подтверждают плакаты с датой рождения. Чтобы не спрашивали. Все-таки дамы.

"Мы почему долго живем? Потому что трудились много. Как солнце встало – так в поле. А еды не хватало. Зато все, что ели, натуральное: кукуруза, овощи. Никаких добавок", – говорит местная жительница Хан Матао.

Даже про коронавирус Хан Матао – ей недавно исполнилось 106 – только по телевизору слышала. Хотя в здешних пещерах летучих мышей, которых уже и приехавшие в Китай эксперты ВОЗ называют наиболее вероятным источником заразы, не меньше, чем туристов, ищущих элексир вечной молодости.

"Думаю, месяц здесь поживу и помолодею. Вот с бабушкой сфотографировался – уже лучше чувствовать себя стал", – признается один из туристов.

Так, сами того не подозревая, столетние бабушки стали главным двигателем местной экономики. Сюда едут полежать на камнях пещеры, называя это геомагнитной терапией, что вроде как полезна для сердца, выпить местной воды, которой коммерсанты тут же приписали чудодейственные свойства.

"Раньше мы жили за счет сельского хозяйства, а теперь 80% доходов деревни – это туризм. За счет него строим дороги и новое жилье, которое жители сдают в аренду приезжим", – говорит Хуан Бинь, секретарь уездного партийного комитета.

Даже в год ограничений и карантина 5,5 миллиона гостей в погоне за молодостью отставили в Баме 50 миллионов долларов. А ученые-геронтологи продолжают искать научное объяснение феномену.

"В условиях труднодоступной местности выживали сильнейшие, поэтому у местных жителей сохранились только сильные гены, а еще те, которые помогают телу вырабатывать особый белок, который снижает холестерин", – поясняет Пань Цифан, директор Института исследований долголетия Бама.

Китайская "Деревня долголетия", конечно, мало напоминает деревню. Теперь это полноценный город, этакий Китай в миниатюре с его постоянной и повсеместной стройкой, отчего высеченный на скале иероглиф "долголетие" теперь дополнили еще одним – "счастье". Если точнее, "счастье от долгой жизни". Но вот парадокс: чем ее качество становится здесь выше, тем сама она – короче. И не факт, что следующее поколение бамцев сможет похвастать таким количеством вековых юбилеев. Вот и тост, аналог русского, "на здоровье" на китайском звучит как "жить тебе сто лет".