Прокуратура проверяет обстоятельства гибели подростка в Москве

Сотрудники столичной прокуратуры начали проверку по факту смерти несовершеннолетнего, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в субботу, 16 января.

В настоящее время установлено, что в минувший четверг в квартире жилого дома в Кучином переулке на северо-востоке Москвы было найдено тело подростка.

Как выяснилось, незадолго до своей гибели 17-летний юноша заказал баллон с закисью азота, известного как "веселящий газ".

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели молодого человека и планируют дать правовую оценку тому, как его родители относились к выполнению своих обязанностей по воспитанию ребенка.