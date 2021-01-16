Подросток скончался, надышавшись веселящим газом: возбуждено дело

Тело юноши 2004 года рождения обнаружено в квартире в Кучином переулке на северо-востоке столицы, сообщает Следком. Уточняется, что в квартире обнаружен баллон с так называемым "веселящим газом" — закисью азота. По предварительным выводам следствия, юноша заказал баллон с газом в интернете, надышался им, потерял сознание и задохнулся рвотными массами.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Врачи, использующие закись азота в анестезии, предупреждают: потребление "веселящего газа" вызывает анемию, малокровие, кислородное голодание головного мозга, обмороки и слабоумие. С 1 января розничная продажа этого газа находится вне закона.