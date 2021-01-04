Продавцам веселящего газа в случае задержания будет не до смеха

В состоянии сильного опьянения закись азота является бомбой замедленного действия. Постоянное потребление "веселящего газа" вызывает анемию, малокровие, кислородное голодание головного мозга, обмороки и слабоумие. Даже опытные врачи, использующие его как анестезию, очень аккуратны с расчетом дозировки. Ошибка может стоить жизни пациента.

"В неразбавленном виде он достаточно токсичен, так как обладает удушающим действием. На сегодняшний день он активно используется в промышленности, кулинарии и медицине как один из компонентов ингаляционного наркоза. Многие врачи токсикологи уверены, что он особенно вреден в неразбавленном виде для дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной системы", – говорит врач Сеченовского университета Серго Центерадзе.

Его продают не только у клубов, буквально не отходя от кассы, но и в припаркованных рядом автомобилях или в интернете. Заказ можно брать оптом – целый баллон вам готовы доставить в любую точку в короткие сроки.

Газ прозвали веселящим за эффект кратковременной эйфории. Но сколько горя потом он может принести? От него погибают не только сами потребляющие, но и те, кто мог оказаться рядом с ними.

Елена чудом выжила в ДТП на Невском проспекте. В феврале 2019-го водитель, вдохнувший в клубе веселящего газа, сел за руль. После не справился с управлением машины и вылетел на тротуар. Два человека погибли на месте, а Елене провели шесть сложнейших операций.

Теперь "веселящий газ" под запретом для личных целей. Авторам закона было не просто: так как признав закись азота наркотическим средством, больницам для проведения операций пришлось бы менять помещения, условия хранения и утверждать четкий список самих процедур. Потому депутаты в законе оговорили все детали; работали над документом несколько лет.

"Запрет интернет-продаж закиси азота и пропаганда закиси азота и потребление ее не по назначению", – говорит депутат Госдумы Наталья Костенко, зампредседателя комитета по контролю и регламенту.

За неправомерные действия продавцам отныне может грозить даже уголовная ответственность. А если продажа случится у юридического лица, возможно и полное закрытие на долгий срок.

"Принятие данного закона позволяет привлекать нерадивых продавцов к административной ответственности по статье и штрафу до 50 тысяч рублей, если будет причинен вред здоровью, то здесь возможно лишение свободы до 10 лет", – говорит кандидат юридических наук Руслан Ягофаров.



Продавцам веселящего газа в случае задержания с поличным точно будет не до смеха. С учетом вступившего с 1 января закона, есть вероятность вынесения первых суровых приговоров тем, кто так и не смог расстаться с этим способом заработка, и тем, кто привык веселиться под такой газ.