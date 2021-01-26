Повестка из 65 пунктов: Дума обсудила митинги, гаражную амнистию и налоги

Гаражная амнистия, прямые выплаты по больничным без участия работодателей и налоговый вычет для тех, кто ходит на фитнес. Госдума 26 января в первом чтении одобрила сразу несколько важных социальных инициатив. А в третьем чтении принят законопроект о штрафах за пропаганду и рекламу закиси азота, так называемого "веселящего газа". И, конечно, депутаты не могли обойти вниманием события минувших выходных – несанкционированные митинги, после которых Следственный комитет возбудил уже два десятка уголовных дел.

Первое пленарное заседание недели – депутаты начинают с обсуждения субботних незаконных акций протеста. Высказались все парламентские фракции.

"Я считаю, что мы должны сделать далеко идущие выводы из того, что видели в субботу, ‑ говорит об акциях 23 января глава фракции КПРФ в Думе Геннадий Зюганов. ‑ Каким образом навальнятину готовили в зарубежных лабораториях и непосредственно у нас? Сидят двое молодых ребят: руководят – куда идти, что делать, каким образом организовывать, кого бить и как провоцировать юнцов и пацанов. Чисто фашистские приемы".

Ответственность, подчеркивают парламентарии, должен понести каждый, кто нарушил закон.

"Ни в коем случае не допустимо никакое насилие в отношении тех, кто в погонах и в форме. Они государство представляют, они призваны защитить каждого гражданина. Ты сегодня бьешь полицейского, завтра тебя бандиты на улице остановят. Кто приедет тебя защищать? Сегодня ты скорую не пропустишь, а завтра к тебе она не доедет", – объясняет руководитель думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Перед пленарным заседанием митинги обсуждали и на президиуме крупнейшей парламентской фракции. Вовлечение детей в незаконную акцию – это часть масштабной кампании извне по дестабилизации ситуации в России, убеждены депутаты.

"Понятно, почему все эти провокации начинают набирать обороты. Страна развивается, начинает все больше влиять в мире, с ней вынуждены считаться. И это не нравится. Нам создают напряжение, пытаются ослабить", – считает спикер Думы Вячеслав Володин.

На следующей не пленарной неделе парламентарии будут работать в регионах, проводить встречи с родителями школьников и студентами, чтобы обсудить ситуацию.

"Это может привести и к печальным событиям печальным последствиям, к трагедиям. Мы видели, что очень многие родители приезжали на подобные мероприятия, забирали своих детей, потому что они даже не знали, где они находятся", – подчеркивает глава фракции "Единой России" Сергей Неверов.

По данным Роспотребнадзора, среди тех, кто вышел на митинг, у 19 человек было санитарное предписание о самоизоляции из-за коронавируса, которое не было выполнено.

"У себя в Европе или в Америке под страхом колоссальных штрафов, тюрьмы, запрещено собираться там, грубо говоря, больше трех, – кивает на западный опыт замглавы фракции ''Справедливая Россия'' в Госдуме Олег Нилов. ‑ И те же самые лица одновременно провоцируют в России такие пандемические оргии, извините за выражение, которые заканчиваются однозначно болезнями".

Депутаты дали оценку и действиям полиции во время митингов.

"Не было жертв, их выдумывают, – отмечает первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев. ‑ Но не было жертв, уважаемые коллеги, благодаря умелым, разумным действиям наших силовиков, полицейских и росгвардейцев. За редким исключением очень достойные граждане нашей страны действовали профессионально, мужественно, умело, с достоинством и честью".

При этом в Госдуме 26 января 2021 года насыщенная повестка. В ней 65 пунктов. В первом чтении приняты два документа по налоговым вычетам. Один из законопроектов предусматривает частичный возврат налога за занятия в фитнес-клубах. Второй позволяет всем, у кого есть личный кабинет налогоплательщика, обойтись без заполнения налоговой декларации. Запрещена пропаганда и реклама веселящего газа, который с 1 января можно использовать только в медицинских и промышленных целях. И долгожданный закон о гаражной амнистии: по разным оценкам, в России сейчас от трех с половиной до пяти миллионов нелегальных гаражей.

Когда законопроект вступит в силу, хозяева гаражей смогут в упрощенной форме оформить право собственности не только на гараж, но и на землю под ним. Ожидается, что работу над законом депутаты закончат до завершения весенней сессии. Пока гаражная амнистия рассмотрена и одобрена в первом чтении.