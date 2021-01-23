Зюганов жестко раскритиковал несанкционированные митинги

Наступил год выборов новой Государственной думы. Те партии, которые там представлены, обычно выбирают 80 с лишним процентов голосов тех, кто приходит на участки, но сейчас им надо набирать обороты. На базе эсеров происходит объединение "Справедливой России", в частности, с Захаром Прилепиным. Еще на свой первый после перерыва очный пленум собрались коммунисты.

Делегаты пленума и заключили бы друг друга в товарищеские объятия, но нет, партийная дисциплина. Ряды разомкнуты, рассадка – через одного. Маски – все оттенки красного. А те, кто без, – это не оппортунисты, это сдавшие тест.

Не время улыбаться – такую тональность Геннадий Зюганов выбрал для выступления. О крахе капитализма – позже; начал с событий сегодняшнего дня. Про несанкционированные митинги – жестко.

"Я когда смотрю на призывы тех, кто пытается втащить юнцов для того, чтобы поджечь нашу страну, вспоминаю такую сцену: Гитлер обходит юнцов, хлопает поощрительно по щечкам и раздает фаустпатроны. Вот сейчас такие ходят, в том числе под флагом патриотизма, похлопывают по щечкам детей, чтобы тащить на престол еще одного нам Гапона", – заявил лидер КПРФ.

Вообще это первая очная встреча соратников по партии с начала пандемии. Поэтому повестка пленума весьма обширная: от внутрипартийных процессов до общемировых тенденций. Нам же Геннадий Зюганов в кулуарах проводит политинформацию: "Пандемия – это первая крупная общеглобальная спецоперация, которая будет усиливаться. Этой спецоперацией будут прикрывать, как ваши ресурсы захватить, как вашу власть сломать, как вашу душу разложить. Потому что у нас основные стратегические ресурсы".

Свою задачу в КПРФ видят в том, чтобы выступить объединяющей силой в тревожное время. Агитацию и пропаганду коммунисты традиционно предпочитают вести через газеты: "Трудовое Приангарье", "Псковский рубеж", "Коммунист Башкортостана" и, конечно же, "Правда". Тем не менее в КПРФ признают: Запад развернул мощнейшую кампанию против России в Интернете. Идет война антинародная, гибридная война.

Судя по всему, коммунисты готовы вступить в новый Интернационал – цифровой – освоить Telegram, Facebook, TikTok. В год парламентских выборов нужно не только удержать старый электорат, но и привлечь скептически настроенную молодежь.

"Мы в первую очередь, конечно же, предлагаем молодежи не просто красивые слова: "борьба с коррупцией", "давайте помитингуем". Мы предлагаем системную программу по смене социально-экономической позиции, чтобы у них было одно большое и хорошее дело под названием "созидание РФ" в ее социалистическом, советском варианте", – отметил Ярослав Листов заведующий отделом ЦК КПРФ по молодежной политике.

Впрочем, идеи социализма среди молодежи сейчас популярны. Но на левом фланге у КПРФ – новый конкурент – обновленная "Справедливая Россия", объединившаяся с "Патриотами России" и партией "За правду" Захара Прилепина.

"Борьба за 5-процентный барьер – это судьба этого проекта, это очевидно. Никаких пока ярких лидеров, программных установок и какой-то ориентации в политическом пространстве мы от них не видели", – Юрий Афонин заместитель председателя ЦК КПРФ.

Времени на предвыборную раскачку осталось мало, поэтому пленум постановил созвать XVIII съезд КПРФ 24 апреля. Делегаты встретили решение бурными продолжительными аплодисментами.