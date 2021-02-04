В России введены штрафы за рекламу веселящего газа

В России вводятся штрафы за пропаганду, в том числе и в Интернете, потребления закиси азота, так называемого "веселящего газа".

Как передает "Интерфакс", соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

27 января документ одобрила верхняя палата отечественного парламента.

В Кодекс административных нарушений РФ вносятся поправки о том, что за пропаганду потребления данных смесей, или информации об их реализации не в промышленных, медицинских или технических целях, физические лица будут штрафоваться на 1-2 тысячи рублей, должностные лица и предприниматели на 10-20 тысяч, юридические лица – на 50-150 тысяч. В отношении последних также может вступить запрет на приостановку деятельности сроком на месяц.