Сенаторы одобрили 150-тысячные штрафы за пропаганду веселящего газа

В среду сенаторы Совета Федерации одобрили закон о введении штрафов до 150 тысяч рублей за рекламу веселящего газа в интернете.

В конце 2020 года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон о борьбе с рекламой свободной продажи веселящего газа, запрещающий также использование в немедицинских целях закиси азота с 1 января 2021 года, передает РИА Новости​​​.

В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья "Пропаганда закиси азота". Штраф за незаконную рекламу веселящего газа для граждан составит от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, для ИП – от 10 до 20 или приостановка деятельности до 30 суток, для юрлиц – от 50 до 150 тысяч или приостановка деятельности до 30 суток.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что штрафы помогут победить "это чудовищное зло", согласившись с мнением сенатора Людмилы Нарусовой о том, что размеры штрафов нужно увеличить.