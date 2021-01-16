Петербургский подросток задержан по подозрению в убийстве родных

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в совершении двойного убийства, произошедшего на проспекте Шаумяна в Красногвардейском районе.

Как сообщает "Интерфакс", в субботу, 16 января, сотрудники правоохранительных органов прибыли в квартиру, где, по данным заявителя, находились тела двух человек. На месте расправы был обнаружен 17-летний подросток.

По предварительной версии, молодой человек и является тем, кто совершил это преступление. Он рассказал, что накануне у него произошел конфликт с родственниками. Якобы его дядя угрожал ему, а мать вступилась за брата, после чего подозреваемый схватился за нож и убил мужчину и женщину.

Известно, что у подростка уже были неприятности с законом, и он стоит на учете в профильном подразделении по делам несовершеннолетних.