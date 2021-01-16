Месут Озил переходит из "Арсенала" в "Фенербахче"

Экс-футболист сборной Германии Месут Озил больше не будет выступать за лондонский "Арсенал". Клуб и игрок турецкого происхождения договорились о досрочном расторжении контракта и хавбек собирается подписать соглашение с "Фенербахче".

Озил не был включен в заявку "Арсенала" на нынешний сезон, но долгое время не хотел вести переговоров об уходе, не играя, но исправно получая зарплату. Наконец, как сообщает издание The Athletic, стороны достигли договоренности о расторжении соглашения.

Если в ходе завершающихся переговоров не возникнет каких-либо непредвиденных обстоятельств, то уже в нынешний уикенд 32-летний Озил завершит свой переход в турецкий "Фенер" на правах свободного агента.