Месут Озил представлен, как футболист "Фенербахче"

Полузащитник Месут Озил был представлен в качестве игрока "Фенербахче". 32-летний футболист подписал контракт на три с половиной года.

Месут Озил присоединился к "Фенербахче". Бывший футболист сборной Германии покинул лондонский "Арсенал" и перебрался в Стамбул. Озил, болеющий за "Фенербахче" с детства, будет выступать под 67-м номером.

Чемпион мира 2014 года заявил, что не собирается возвращаться в сборную Германии. В последний раз Месут выступал за национальную команду на чемпионате мира 2018 года.