Хедира покинул "Ювентус" и подписал контракт с "Гертой"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Сами Хедира покинул клуб и перебрался чемпионат Германии. 33-летний футболист отныне будет выступать за берлинскую "Герту", контракт с которой он и подписал.

О том, что сделка состоялась, сообщает официальный сайт "Герты". Однако детали подписания контракта не сообщаются. Известно только, что в своей новой команде игрок будет выступать под 28-м номером.

"Герта" приложила огромные усилия для подписания контракта со мной и я благодарен клубу за это. Честно говоря, жду не дождусь момента выхода в футболке команды на поле. Хочу использовать в "Герте" приобретенный в последние годы опыт и помочь команде прийти к большому спортивному успеху".

Хедира выступал за "Ювентус" с 2015-го года. Однако в нынешнем сезоне он лишился места в составе "Старой синьоры" и решил сменить клубную прописку. Ранее он уже выступал в Бундеслиге, когда защищал цвета "Штутгарта".