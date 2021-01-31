Хедира близок к переходу в "Герту"

Ряды берлинской "Герты" в ближайшее время пополнит чемпион мира 2014 года Сами Хедира. В ближайшее время 33-летний Хедира покинет "Ювентус".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Герта" подпишет с Хедирой 33-летний контракт. В текущем сезоне бывший полузащитник сборной Германии не выходил на поле в составе "Ювенуса". Сами намерен расторгнуть контракт и вернуться в Германию.

Сами Хедира начинал карьеру в "Штутгарте". Затем в 2010 году он перешел в мадридский "Реал", а с 2015 года он выступает за "Ювентус". Футболист становился чемпионом Германии, Испании и Италии, выигрывал Лигу чемпионов, а в 2014 в составе сборной Германии выиграл чемпионат мира.