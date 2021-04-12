Лингард нарасхват. Его хотят "Реал", "ПСЖ" и еще семь клубов

Футболист английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард, выступающий на правах аренды в "Вест Хэме", может в ближайшее межсезонье сменить клубную прописку. "МЮ" готов продать его и полузащитником интересуется целый ряд статусных европейских клубов.

Права на темнокожего хавбека, который сыграл 26 матчей в составе национальной сборной, принадлежат "МанЮнайтед", но в последнее время Лингард не проходил в состав и был отдан в аренду "Вест Хэму" до конца сезона. Соглашение, связывающее игрока с "МЮ", рассчитано до лета 2022 года.

При этом руководство манкунианцев уже уведомило "Вест Хэм", что готово продать футболиста. Но все дело в том, что, по информации инсайдеров издания ESPN, за Лингардом следят не только в Англии (где им интересуются 6 клубов), но и в Испании (мадридский "Реал), Италии ("Интер") и Франции ("Пари Сен-Жермен").

Сам 28-летний игрок не определился со своим будущим, но несколько раз говорил, что приоритетная цель для него – играть в Лиге чемпионов. И агенты Лингарда дали понять боссам "МЮ", что он не хочет становиться частью сделки по возможному переходу хавбека Деклана Райса из "Вест Хэма" в "Манчестер Юнайтед", а будет устраивать свою судьбу отдельно.