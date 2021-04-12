"Пари Сен-Жермен" начал поиски замены Килиану Мбаппе

"Пари Сен-Жермен" готовится к возможному уходу форварда национальной сборной Килиана Мбаппе. Как уже сообщали Вести.Ru, темнокожий француз не собирается продлевать контракт с парижанами, который действует до лета будущего года.

Руководители "ПСЖ" ведут переговоры с 22-летним футболистом о продлении контракта, но пока не пришли к соглашению. Ранее сообщалось, что Мбаппе сам хотел бы играть в составе мадридского "Реала". Тем не менее, окончательное решение Килиан примет в конце сезона, чтобы не мешать команде бороться за титулы в Лиге 1 и Лиге чемпионов.

В свою очередь, клуб намерен продать Мбаппе, если он не останется в Париже, поскольку в 2022 году игрок может стать свободным агентом и не принесет чемпионам Франции денег за свой трансфер. На место нападающего, по информации испанского издания As, рассматриваются несколько кандидатов.

Во-первых, среди них аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, которого очень хочет подписать спортивный директор "ПСЖ" Леонардо. Во-вторы, кандидатом является нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн, за которого голосует тренер парижан Маурисио Почеттино. В-третьих, рассматривается кандидатура египетского вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.