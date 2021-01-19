"Реал" может отказаться от покупки Мбаппе

"Реал" может отказаться от покупки Килиана Мбаппе. Мадридцев отпугивает высокая цена нападающего "Пари Сен-Жермен".

Планы "Реала" приобрести нападающего Килиана Мбаппе будущим летом могут сорваться. Причина в высокой цене 22-летнего француза. "Пари Сен-Жермен" хочет выручить от продажи игрока не менее 150 миллионов евро, а "Реал" не готов заплатить такую сумму.

Таким образом, "Реалу", возможно, придется повременить с приглашением Мбаппе. Контракт футболиста с "Пари Сен-Жермен" рассчитан до 1 июля 2022, после чего Килиан станет свободным агентом, если не продлит договор с чемпионом Франции.