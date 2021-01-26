"Пари Сен-Жермен" намерен удержать Мбаппе окладом, как у Неймара

Руководство "Пари Сен-Жермен" не намерено лишаться своего 22-летнего футболиста Килиана Мбаппе. Боссы "ПСЖ" хотят предложить французу обновленные финансовые условия, схожие с заработком Неймара.

Оклад бразильского форварда парижан составляет 36 миллионов евро. По информации издания As, в клубе готовы уравнять обоих нападающих в зарплатах ради того, чтобы Мбаппе не сменил клуб.

Основным кандидатом на приобретение Мбаппе является мадридский "Реал". Однако в испанском клубе готовы платить футболисту ровно те же 21 миллион евро, что он зарабатывает в Париже сейчас. Гарантий по увеличению заработка в Мадриде дать не готовы.

Частичным выходом из положения для "Реала" может стать разделение имиджевых прав. Такую практику использует в клубе и, как правило, обычно они делятся пополам, но для звезд делается исключение и виде увеличения доли.

Напомним, что контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2022 года.