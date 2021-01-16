Пабло – о переходе в "Локомотив": это новый вызов в карьере

Бразильский защитник Пабло, подписавший контракт с московским "Локомотивом", заявил, что будет отдавать всего себя на поле, чтобы "железнодорожники" выполнили поставленные перед ними задачи.

"Я рад присоединиться к "Локомотиву". Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает, – приводит слова Пабло пресс-служба столичной команды. – Болельщики могут быть уверены в этом. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки. Впереди много работы".

Напомним, 29-летний оборонец перешел в российскую команду из французского "Бордо". Стоимость сделки не разглашается. По информации transfermarkt.de, жирондинцы выручили на продаже футболиста 2,5 миллиона евро.

В составе "Бордо" защитник принял участие в 113 играх во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Также на его счету два матча за сборную Бразилии.